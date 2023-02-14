Мир 14 февраля 2023, 15:55 Аналитик Еремина оценила получение Байдена создать в США группу для анализа НЛО

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Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для детального анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после появления шара над территорией Соединенных Штатов и Канады. Его инициативу в разговоре с RT оценила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

На ее взгляд, власти США таким образом отвлекают внимание избирателей от других проблем.

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«Это политический флер для того, чтобы население вот это обсуждало вместо того, чтобы обсуждать цены на бензозаправках», — сказала Еремина.

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Она также добавила, власти Белого дома занимаются «политическими играми».

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