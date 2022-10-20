Политолог Еремина объяснила, почему Трасс пришлось уйти с поста премьера Великобритании | 360°

Мир 20 октября 2022, 17:38 Политолог Еремина объяснила, почему Трасс пришлось уйти с поста премьера Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что покидает свой пост, пробыв в должности всего полтора месяца. Такое решение в разговоре с RT объяснила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

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Политика Трасс была неэффективной, и своими решениями она портила имидж правительства Великобритании, считает Еремина. По ее словам, сейчас для Великобритании была бы предпочтительнее программа экс-главы британского Минфина Риши Сунака. Однако Сунак тоже вряд ли сможет сплотить вокруг себя правительство, уверена эксперт.