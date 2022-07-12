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    12 июля 2022, 17:44

    Аналитик Джиоев рассказал, почему курсы доллара и евро сравнялись

    Дарья Морозова

    Аналитик Джиоев назвал причины, по которым курсы доллары и евро сравнялись. Об этом сообщила Lenta.ru.

    «Монетарная политика ЕЦБ отстает от стратегии, реализуемой ФРС. Это ставит евро в слабую позицию, так как разница процентных ставок играет не в пользу европейской валюты», — считает Джиоев.

    Он отметил, что на курс евро также повлиял рост стоимости импорта и подорожание энергоносителей. Эксперт заключил, что на еврозоне произошел рекордный торговый дефицит.