Аналитик Джиоев рассказал, почему курсы доллара и евро сравнялись

Аналитик Джиоев назвал причины, по которым курсы доллары и евро сравнялись. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Монетарная политика ЕЦБ отстает от стратегии, реализуемой ФРС. Это ставит евро в слабую позицию, так как разница процентных ставок играет не в пользу европейской валюты», — считает Джиоев.

Он отметил, что на курс евро также повлиял рост стоимости импорта и подорожание энергоносителей. Эксперт заключил, что на еврозоне произошел рекордный торговый дефицит.