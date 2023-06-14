Мир 14 июня 2023, 15:13 Аналитик Друзь: по перфомансу с окраской небоскреба в Дубае в цвета флага РФ не стоит делать политических выводов

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В Дубае в честь Дня России фасад небоскреба Бурдж-Халифа окрасили в цвета триколора. Но за таким жестом не стоит никаких серьезных политических изменений, сообщил аналитик Игорь Друзь в беседе с «Политикой сегодня».

По словам эксперта, по такому перфомансу не стоит делать глубокомысленные выводы и считать его кардинальным поворотом в политике ОАЭ. Государство является лишь ситуационным партнером России и не будет выстраивать политику, опираясь на опыт РФ.

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Друзь также напомнил, что у ОАЭ есть многолетний опыт сотрудничества с лидерами западных стран.