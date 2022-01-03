Аналитик допустил возможность воровства российского газа Украиной

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ на фоне дефицита. Такие действия допустил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Такой сценарий нельзя полностью исключать. Дело в том, что Украина в этот отопительный сезон запасла очень мало газа в подземных хранилищах», — сказал Юшков RT.

Он добавил, что сейчас в хранилищах на территории Украины находится не так много газа. При этом голубое топливо активно используют.

«В этом году у них проблемы не только с газом, но и с углем. Они запасли очень мало угля на электростанциях, поэтому вынуждены экономить уголь и потреблять все больше газа», — пояснил эксперт.

По словам Юшкова, самый трудный период на Украине может начаться в феврале или марте. К этому времени должен закончиться газ в хранилищах. Аналитик подчеркнул, что Коболев делает подобные заявления, чтобы показать неквалифицированность сотрудников «Нафтогаза». Причиной, как считает Юшков, является жесткая конкуренция.

Ранее бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил воровство российского газа для покрытия дефицита на Украине. Но такой сценарий он назвал пессимистичным.