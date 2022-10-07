Аналитик Дмитрий Журавлев прокомментировал возобновление поставок овощей из Молдавии в РФ | 360°

Все новости

Интересное

07 октября 2022, 19:20

Самый дорогой бриллиант в мире ушел с молотка

Подмосковье

07 октября 2022, 19:16

Лесопитомник Ивантеевки передал помещение в аренду Федерации Художественной гимнастики

Реклама

Происшествия

07 октября 2022, 19:15

Завершилось расследование по делу казанского стрелка Галявиева

Мир

07 октября 2022, 19:14

Минский тракторный завод рассказал про трактор для Путина

Власть

07 октября 2022, 19:13

СК Московской области подвел итоги работы за девять месяцев 2022 года

Власть

07 октября 2022, 19:11

Песков опроверг раскол в ближайшем окружении Путина

Эксклюзив

07 октября 2022, 18:58

ВСУ переняли тактику фашистов и жестоко расправляются с мирными жителями

Подмосковье

07 октября 2022, 18:57

Подмосковный семейный центр примет сирот Донбасса по просьбе губернатора Воробьева. Дети почувствуют себя дома

Подмосковье

07 октября 2022, 18:53

Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов

Мир

07 октября 2022, 18:12

Аналитик Дмитрий Журавлев прокомментировал возобновление поставок овощей из Молдавии в РФ

Читать 360tv в

Россия хочет наладить хорошие отношения с гражданами Молдавии. Об этом, комментируя решение Россельхоза разрешить поставки овощей с трех предприятий страны в Россию, в разговоре с RT сказал научный руководитель Института региональных проблем, член общественного совета Росстата Дмитрий Журавлев.

«Мы хотим хороших отношений с молдавскими гражданами», — сказал Журавлев.

Реклама

Он отметил, что Россия хочет наладить сотрудничество в тех отраслях, которые страдают из-за политики действующих властей Молдавии. В первую очередь это касается сферы сельского хозяйства.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама