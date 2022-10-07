Аналитик Дмитрий Журавлев прокомментировал возобновление поставок овощей из Молдавии в РФ | 360°

Мир 07 октября 2022, 18:12 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Дмитрий Журавлев прокомментировал возобновление поставок овощей из Молдавии в РФ

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Россия хочет наладить хорошие отношения с гражданами Молдавии. Об этом, комментируя решение Россельхоза разрешить поставки овощей с трех предприятий страны в Россию, в разговоре с RT сказал научный руководитель Института региональных проблем, член общественного совета Росстата Дмитрий Журавлев.

«Мы хотим хороших отношений с молдавскими гражданами», — сказал Журавлев.

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Он отметил, что Россия хочет наладить сотрудничество в тех отраслях, которые страдают из-за политики действующих властей Молдавии. В первую очередь это касается сферы сельского хозяйства.

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