Мир 09 декабря 2022, 13:19 Аналитик Диашов оценил эффект от введения потолка цен на нефть Аналитик Диашов: большого негативного влияния от введения потока цен на нефть не будет

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Огромного негативного влияния введение потолка цен на нефть на Россию не окажет. Об этом RT рассказал генеральный директор «Инвестиционной компании Диалот», председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

«Это больше политическая и эмоциональная мера, рассчитанная на европейского избирателя», — сообщил аналитик.

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Санкции, безусловно, наносят экономический вред России, однако это тот случай, когда экономике Евросоюза может быть нанесен куда больший ущерб, добавил Диашов.

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Ранее США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Евросоюз и Австралия запретили компаниям страховать и перевозить российскую нефть в третьи страны по цене выше 60 долларов за баррель.

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