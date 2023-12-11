11 декабря 2023, 19:01
Аналитик Денисов: страны ЕС сомнительно относятся к идее членства Украины
Половина европейских стран неоднозначно и сомнительно относится к идее присоединения Украины к Евросоюзу. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с RT.
По словам аналитика, «там и близко нет никакого консенсуса». Такое членство негативно скажется на экономической и социальной ситуации некоторых европейских государств, страны это прекрасно понимают.
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«Мы знаем, насколько неоднозначно воспринимается в ЕС сама идея присоединения Украины, особенно в нынешней ситуации», — отметил Денисов.
Евросоюз
Украина
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