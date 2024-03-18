18 марта 2024, 17:32
Аналитик Демидов: срыв транзита российского газа через Украину будет иметь последствия для Австрии
Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что срыв транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия как для Восточной Европы, так и для Австрии.
В список пострадавших стран аналитик также включил Словакию и Чехию.
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«Это восточный блок и Австрия, потому что крупнейший потребитель газа, который сейчас идет по усеченному транзиту, который идет через Украину», — сообщил Демидов.
Он также усомнился, что соглашение о поставках сырья из России через территорию Украины будет продлено.
Газ
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