Мир 18 марта 2024, 17:32 Аналитик Демидов: срыв транзита российского газа через Украину будет иметь последствия для Австрии

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Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что срыв транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия как для Восточной Европы, так и для Австрии.

В список пострадавших стран аналитик также включил Словакию и Чехию.

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«Это восточный блок и Австрия, потому что крупнейший потребитель газа, который сейчас идет по усеченному транзиту, который идет через Украину», — сообщил Демидов.

Он также усомнился, что соглашение о поставках сырья из России через территорию Украины будет продлено.