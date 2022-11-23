Мир 23 ноября 2022, 16:43 Аналитик Демидов спрогнозировал цены на газ в 2023 году Аналитик Демидов: цена на газ будет выше рекомендованной стоимости месячного фьючерса

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Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с изданием Pravda.Ru заявил, что цена на газ в следующем году может стать выше рекомендованной максимальной стоимости месячного фьючерса.

Цена будет варьироваться в районе 2700 долларов за тысячу кубометров.

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«Я напомню, что „Газпром“ продавал в прошлом году за 200 долларов тысячу кубометров и, в принципе, все было хорошо», — добавил Демидов.

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Он также предположил, что цена может дойти до отметки в 5000 долларов.