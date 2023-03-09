Мир 09 марта 2023, 16:37 Аналитик Демидов спрогнозировал дальнейшее падение цен на газ в Европе

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Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с изданием Lenta.ru объяснил, почему следует ожидать дальнейшего падения цен на газ в европейских странах.

Снижения цен, как считает эксперт, связано с аномально теплой зимой и инициативами по снижению потребления, которые были приняты Евросоюзом.

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«Все очень просто — малое потребление ввиду климатических условий и малое потребление, потому что промышленность и люди стали меньше потреблять. Одних заставили, другие просто ушли либо остановились», — сказал Демидов.

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К маю 2023 года цена на газ может упасть до 350 долларов за одну тысячу кубометров, считает аналитик. Если же она и будет расти, то только во второй половине года.