Аналитик Демидов объяснил, в каком случае возможно падение цен на нефть до 45 долларов

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что падение цен на нефть до 45-65 долларов за баррель будет возможно только в случае глубокой рецессии США. Однако это кажется маловероятным, написала Lenta.ru.

«Данный прогноз является крайне пессимистичным и реализуется только в случае глубокой рецессии в США. Например, в июне Сitigroup предсказали рост цен к концу 2022 и в 2023. Данный же прогноз, в 65 и 45 долларов за баррель, крайне маловероятен, так как в этом не заинтересованы страны-поставщики, в первую очередь саудиты», — добавил он.

По его словам, именно в Саудовской Аравии оперативно реагируют на динамику рынка. В случае каких-то проблем они сократят добычу пропорционально спросу, чтобы не допустить падения цен.

Ранее аналитики Citigroup пообещали к концу текущего года обвал цен на сырую нефть до 65 долларов за баррель. На их взгляд, это может произойти при условии падения спроса.