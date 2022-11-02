Аналитик Деев заявил, что Россия откажется продавать нефть ниже рыночной стоимости | 360°

Мир 02 ноября 2022, 23:26 Аналитик Деев заявил, что Россия откажется продавать нефть ниже рыночной стоимости

Читать 360tv в

Представители Европы предложили России продавать нефть ниже рыночной стоимости в обмен на страхование транзита сырья. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что страна не пойдет на подобные условия. Об этом сообщил Runews.

По словам специалиста, Россия откажется продавать нефть на европейский рынок в том случае, если страны Запада введут потолок цен. Эксперт пояснил, что аналогичный объем продаж страна сможет перенаправить на другие рынки.

Реклама

«Даже с высоким дисконтом в 25 долларов за баррель нефть из России продается в среднем по 70 долларов за бочку. И большую часть выпадающих европейских объемов РФ сможет перенаправить на другие рынки», — заявил Деев.

Реклама