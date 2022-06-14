Аналитик Данюк объяснил, как США пытаются «обуздать резкий рост инфляции»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в разговоре с RT заявление членов американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фреда Аптон о «стремительном опустошении» запасов топлива действующей администрацией. Он объяснил, что это связано со стремлением «обуздать рост инфляции» в преддверии выборов в конгресс.

«Демократы сейчас пытаются обуздать резкий рост инфляции, учитывая, что в ноябре пройдут выборы в конгресс и сейчас ценовая политика, рост цен на бензин и инфляция являются головной болью для администрации Байдена», — сказал Данюк.

По его словам, запасы нефти опустошаются, чтобы не допустить большего неконтролируемого роста цен. При этом в инфляции администрация Байдена обвиняет Россию, однако американцы в это не верят.