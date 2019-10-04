Аналитик: Дания дала зеленый свет «Северному потоку-2» из-за угрозы исков

СМИ: Дания больше не возражает против «Северного потока — 2» Подробнее

Стало известно, что власти Дании отказались от политических претензий к российскому газопроводу. Когда будут улажены все административные нюансы, они выдадут разрешение на прокладку «Северного потока-2» по территории страны.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что европейские страны помогли Дании освободиться от давления со стороны американских властей в вопросе выдачи разрешения. Также важную роль сыграла вероятность многомиллионных судебных исков из-за задержки.

Эксперт указал, что, кроме России в разрешении ситуации по «Северному потоку-2» заинтересованы многие страны Европы. В первую очередь, это Германия и Австрия.

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«Здесь датчане тоже не хотят подставляться, чтобы откровенно не быть инструментом в руках США по давлению на газопровод. Довольно абсурдно, если дать отказ — вы выдали разрешение одному газопроводу, два года с решением тянули. Во-вторых, еще оператор „Северного потока — 2“, где руководство в основном из немцев, они открыто в Санкт-Петербурге на форуме говорили, что готовят иски к Дании в суды за необоснованное затягивание решения с заявкой. И если бы датчане еще и отказ дали, то это было бы еще более дерзким основанием для подачи в суды. Поэтому сейчас Дании грозят уже судебные иски, и, если у „Газпрома“ были какие-то дополнительные затраты из-за затягивания, то он подаст иски, и датчане еще и деньги будут платить», — отметил Юшков.

Ранее стало известно, что у Дании остались экологические вопросы к строителям «Северного потока-2».