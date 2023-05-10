Мир 10 мая 2023, 18:48 Аналитик Дандыкин: только благодаря советским ученым НАТО не обрушился на Россию

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Аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с РИА ФАН заявил, что Североатлантический альянс не обрушился на современную Россию лишь благодаря заслугам советских ученых. Он также добавил, что если бы у России не было ядерного оружия, то ее ждал такой же исход, как Афганистан, Ливию или Ирак.

«На нашу территорию бы сразу же прибыли сухопутные войска, моторизированная техника и остальные составляющие, потому что он они от того же Ирака ничего не оставили. У них такая тактика — залетают ВВС, потом идут танки, и пехота добивает тех, кто выжил», — добавил он.

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Ранее бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав в разговоре с журналистами сообщил, что военный успех Украины является главным страхом Североатлантического альянса, поскольку Россия никогда не допустит поражения.