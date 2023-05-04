Мир 04 мая 2023, 22:27 Аналитик Брагин заявил о серьезном дисбалансе в торговле между Россией и Индией

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Власти Индии и России решили приостановить переговоры о двусторонней торговле в рупиях. Данное решение прокомментировал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам аналитика, на сегодняшний день в торговле между двумя странами наблюдается серьезный дисбаланс, при котором принимать рупии было бы не совсем правильно.

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Брагин подчеркнул, что в сложившейся ситуации оплата Индией отечественного экспорта в рублях стала бы оптимальным вариантом для России.