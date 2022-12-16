Мир 16 декабря 2022, 19:38 Аналитик Блохин заявил, что Запад не перестанет вводить санкции против России

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Запад продолжит вводить санкции против России. Об этом сообщил RT.

Он заявил, что девятый пакет санкций был «болезненным» для Европы, но его все равно утвердили.

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«Хоть эти санкции вредят больше европейцам, чем России, но из-за ненависти и русофобии там готовы закрывать глаза на все: на голод, на холод, на цены», — считает Блохин.

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Эксперт уверен, что на этом Запад не остановится и продолжит вводить санкции.