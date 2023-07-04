Мир 04 июля 2023, 18:17 Аналитик Блохин заявил, что в ближайшее время отношения России и НАТО вряд ли станут лучше

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Не стоит ждать каких-то положительных подвижек в отношениях между Россией и НАТО. Таким мнением с RT поделился сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он заявил, что тот факт, что Йенс Столтенберг решил остаться на посту еще на год после окончания его полномочий, не сулит России ничего хорошего. Напротив, этом может лишь еще больше обострить отношения между нашим государством и Североатлантическим альянсом. Поэтому не стоит ждать, что ситуация нормализуется.

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«И понимать, что НАТО — военно-политический блок, который был создан для сдерживания „советской угрозы“. Следовательно, сейчас природа НАТО — „сдерживание“ России», — отметил политолог.

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