Мир 22 марта 2024, 12:20 Аналитик Блохин заявил, что Россия не готовится к осуществлению агрессии по отношению к Польше

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Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

По словам аналитика, власти Польши генетически пропитаны российской угрозой. Он подчеркнул, что Россия не готовится ни к какому нападению.

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«Очевидно, что Россия не готовится к осуществлению агрессии по отношению к Польше и других (стран Запада. — ред.)», — сказал Блохин.

Он также считает, что нынешняя польская элита поставила перед собой задачу растить новую, подобную себе.