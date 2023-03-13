Мир 13 марта 2023, 15:52 Аналитик Блохин оценил новую стратегию обороны Британии в отношении России

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил обновленный документ Британии об оборонной стратегии в отношении России. Об этом написал RT.

Главным приоритетом Британии в отношении России называется противодействие угрозе, которую якобы представляет Россия для Европы.

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Как считает аналитик, для Британии Россия всегда была главным противником, а ввиду того, что британцы — большие бюрократы, для них важно прописывать каждое действие в документе.

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«Россия для них — главный исторический „противник“, которого необходимо сдерживать любыми правдами и неправдами», — добавил Блохин.