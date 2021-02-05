Аналитик: бюджетный iPhone не выйдет в этом году

«iPhone SE 3, скорее всего, появится в 2022 году», — считает он. Также Янг уверен, что Apple уже разрабатывает эту модель.

По данным СМИ, дизайн модели совпадет с 11 iPhone. Основная камера получит 12-мегапиксельные датчики изображения с широкоугольным объективом и оптической стабилизацией.