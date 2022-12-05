Мир 05 декабря 2022, 15:25 Аналитик BitRiver Антонов оценил последствия нефтяного эмбарго для России Аналитик Антонов: в уходящем году РФ получит рекордный доход от экспорта энергоносителей

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с изданием РИА ФАН прокомментировал последствия западного эмбарго на российскую нефть.

Ранее страны G7, Австралия и ЕС ввели лимит цен на морские перевозки нефти в 60 долларов за баррель.

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По словам эксперта, последствия от принятых решений Западом будут видны в январе или феврале.

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«Россия уже обозначила свою позицию: она не будет вести дела там, где это противоречит ее интересам. Как это реализуется на практике, увидим позже. На текущий момент нефть законтрактована», — добавил Антонов.

При этом он подчеркнул, что в текущем году Россия получит рекордный доход от экспорта энергоносителей в 338 миллиардов долларов.

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