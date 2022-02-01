Аналитик Беляев назвал последствия для мировой экономики от санкций против России
Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что санкции против России нанесут удар по мировой экономике. Об этом сообщила Lenta.ru.
Он отметил, что Россия является поставщиком энергетических ресурсов и ресурсов горнодобывающей промышленности. При этом с Запада государство закупало технические компоненты для производства оборудования. По словам Беляева, прекращение поставок отразится на банковской сфере.
«А когда мы говорим о том, что просядут и прервутся цепочки взаимных поставок, это значит, что в том или ином месте будут обнаружены дефициты каких-то определенных поставок товаров и услуг. А любой дефицит приводит к росту цен», — объяснил эксперт.