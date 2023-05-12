12 мая 2023, 22:06
Аналитик Баджрами перечислил страны, которые без проблем выдают визы россиянам
Аналитик Баджрами заявил, что Испания охотнее всего выдает визы россиянам
Наиболее охотно шенгенские визы россиянам в 2022 году выдавали Испания и Италия. Такой информацией поделился основатель информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo Бесарт Баджрами. Об этом сообщило РИА «Новости».
Всего в прошлом году жители страны обратились за визами 687 тысяч раз. Положительный ответ получили 437 тысяч человек. Отказ получил каждый 10 заявитель.
Реклама
При этом чаще всего положительный ответ давали Испания и Италия, написала «Политика сегодня».
Визы
Реклама
Реклама