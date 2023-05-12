Мир 12 мая 2023, 22:06 Аналитик Баджрами перечислил страны, которые без проблем выдают визы россиянам Аналитик Баджрами заявил, что Испания охотнее всего выдает визы россиянам

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Наиболее охотно шенгенские визы россиянам в 2022 году выдавали Испания и Италия. Такой информацией поделился основатель информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo Бесарт Баджрами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Всего в прошлом году жители страны обратились за визами 687 тысяч раз. Положительный ответ получили 437 тысяч человек. Отказ получил каждый 10 заявитель.

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При этом чаще всего положительный ответ давали Испания и Италия, написала «Политика сегодня».