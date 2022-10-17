Аналитик Асафов: Сербия присоединится к санкциям против России ради финансовой поддержки | 360°

Мир 17 октября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Аналитик Асафов: Сербия присоединится к санкциям против России ради финансовой поддержки

Читать 360tv в

Сербия может присоединиться к санкциям против России в том случае, если стране предложат финансовую поддержку. Таким мнением поделился политический аналитик Александр Асафов. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, Запад имеет возможности склонить к своей позиции любую страну. При этом его влиянию подвластны даже партнеры России. Асафов подчеркнул, что Сербия может пойти на уступки в том случае, если ей предложат какую-то финансовую поддержку.

Реклама

«Если речь зайдет о выделении каких-то финансовых средств, то, конечно, Сербия согласится на этот шаг. Но просто в контексте продолжения обсуждения интеграции в Евросоюз, на поддержку антироссийских санкций страна вряд ли пойдет», — заявил аналитик.

Реклама

0 0 0 0 0 0