Аналитик Асафов: Сербия присоединится к санкциям против России ради финансовой поддержки | 360°

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Аналитик Асафов: Сербия присоединится к санкциям против России ради финансовой поддержки

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Сербия может присоединиться к санкциям против России в том случае, если стране предложат финансовую поддержку. Таким мнением поделился политический аналитик Александр Асафов. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, Запад имеет возможности склонить к своей позиции любую страну. При этом его влиянию подвластны даже партнеры России. Асафов подчеркнул, что Сербия может пойти на уступки в том случае, если ей предложат какую-то финансовую поддержку.

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«Если речь зайдет о выделении каких-то финансовых средств, то, конечно, Сербия согласится на этот шаг. Но просто в контексте продолжения обсуждения интеграции в Евросоюз, на поддержку антироссийских санкций страна вряд ли пойдет», — заявил аналитик.

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