Аналитик Антонов заявил, что британские политики совершают непростительные ошибки для страны | 360°

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Аналитик Антонов заявил, что британские политики совершают непростительные ошибки для страны

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что британские политики совершают непростительные ошибки в экономическом плане для своей страны. Об этом написало РИА ФАН.

Он привел данные, по которым видно, что в 2020 году британская экономика сократилась на 11%. Это худший показатель с 1709 года. В первом квартале 2022 года рост экономики составил 0,8%, во втором квартале — 0,2%.

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«За первое полугодие закрылось более 250 тысяч британских компаний на фоне высокой инфляции и ослабления потребительского спроса. Ситуация только ухудшается», — сообщил Антонов.

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Аналитик отметил, что британскую экономику снизил Brexit, затем коронавирусная инфекция, а сейчас высокая инфляция. Несмотря на все эти факторы, Лондон по-прежнему остается крупнейшим финансовым центром в мире.

Ранее обозреватель The Telegraph Аллистер Хит сообщил, что Великобритания рушится из-за «зомби-экономики», основанной не на производстве реальных товаров и услуг, а на увеличении стоимости активов и поддельном росте.

Великобритания

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