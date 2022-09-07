Аналитик Антонов прокомментировал предложение Запада ограничить цену на российский газ | 360°

Мир 07 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Аналитик Антонов прокомментировал предложение Запада ограничить цену на российский газ

Читать 360tv в

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что Европа хочет ограничить цену на российский газ, чтобы «насолить России». Об этом сообщило издание Runews.

Антонов считает, что Евросоюз не имеет права решать, какой должна быть цена за газ. Также он отметил, что антироссийские санкции только ухудшают экономическую ситуацию в самой Европе.

Реклама

«Может им проще закрыть все биржи и установить мировые цены на нефть и газ?» — заключил аналитик.

Реклама

0 0 0 0 0 0