Аналитик Антонов: эмбарго на нефть из России введет Европу в глубокий экономический кризис

Новый пакет западных санкций против России, вероятно, предполагает отказ европейских стран от российской нефти в течение шести месяцев. В итоге это приведет Европу в глубокий экономический кризис, рассказал РИА ФАН финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам аналитика, европейские политики понимают, какой вред нанесут санкции экономике Европы, однако не могут признать свои ошибки и готовы идти до конца.

«Тем временем, страны Евросоюза на полной скорости входят в жесткий экономический кризис, последствия которого придется расхлебывать в ближайшие два года. Причем экономические войны объявляют в еврозоне вроде как сообща, но выходить из кризиса каждой стране придется самостоятельно. И далеко не все справятся», — объяснил Антонов.