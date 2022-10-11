Аналитик Разуваев: остановка экспорта энергии из Украины в ЕС приведет к повышению цен | 360°

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Аналитик Разуваев: остановка экспорта энергии из Украины в ЕС приведет к повышению цен

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Прекращение экспорта энергии из Украины в ЕС приведет к «астрономическим» ценам на нее. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Прекращение экспорта спровоцирует разбалансировку европейского рынка электроэнергии, считает эксперт.

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«Европейцы в этой ситуации, конечно, перебросят мощности и как-нибудь стабилизируют провал в своих сетях. Но цена, притом что сейчас она большая, станет просто астрономической», — отметил Разуваев.

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По его мнению, это даже может стать причиной решения некоторых стран выйти из состава Евросоюза.

Украина объявила о прекращении экспорта для стабилизации собственной энергетической системы после российских ракетных обстрелов 10 октября.

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