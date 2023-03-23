Мир 23 марта 2023, 16:25 Аналитик Александр Асафов перечислил рычаги давления Китая на США

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Китай может надавить на США, в том числе и в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, но вряд ли станет это делать. Об этом Lenta.ru рассказал политический аналитик Александр Асафов.

По его словам, страны слишком сильно зависят друг от друга. В частности, из-за товарооборота. По этой причине ни Китай, ни США не торопятся переходить к серьезным действиям по отношению друг к другу.

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«Рычаги давления у Китая есть, но они находятся в крайне чувствительном для страны поле: если произойдет эскалация экономического противостояния, пострадают не только США, но и сам Китай, ведь между странами налажен очень серьезный товарооборот», — заявил Александр Асафов.

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Он добавил, что по этим причинам Китай пока не пойдет дальше обозначения своей позиции. Но ситуация может измениться в случае обострения противостояния.

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