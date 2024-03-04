Мир 04 марта 2024, 13:44 Аналитик Адхам: недостаточное количество доступных электромобилей из США мешает росту их популярности

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Производители электромобилей из Соединенных Штатов столкнулись с трудностями при реализации товара. В то же время китайский рынок демонстрирует высокие показатели. Причины такой ситуации объяснил аналитик CRU Group Сэм Адхам в беседе с сайтом Financial Times.

По словам эксперта, рост популярности электрокаров из США притормаживается из-за недостаточного количества доступных автомобилей.

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Кроме того, многие американские водители не хотят покупать машины, которые не способны преодолеть большие расстояния «на одной зарядке», добавила «Газета.ru».