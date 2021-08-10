Аналатик объяснил, почему Европа обвиняет «Газпром» в снижении закачки газа в подземные хранилища

Некоторые европейские эксперты по энергетической безопасности заговорили о том, что «Газпром» сознательно снижает темпы закачки газа в подземные хранилища. В России такие высказывания назвали чушью. Ситуацию разъяснил Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом написала Pravda.Ru.

Европейские страны сейчас получают исторически рекордные объемы российского газа. Только за первое полугодие больше 100 миллиардов кубов поставили из «Газпрома». По словам Юшкова, никаких ограничений со стороны России нет. Если все так будет идти, как сейчас, то они получат больше 200 миллиардов кубов.

Некоторые считают, что Россия недопоставляет газ европейским странам, потому что не участвует в дополнительных аукционах, например, на транзит через Украину. Но это утверждение также неверно. Россия по контракту должна прокачивать через Украину 109 миллионов кубических метров в сутки, а «Газпром» прокачивает примерно 130, добавил Юшков.

По его словам, тезис о том, что Россия шантажирует Европу, развивают противники «Северного потока — 2». В недавних договоренностях Германии и США написано, что, если Россия будет использовать газ в качестве энергетического оружия, тогда Германия обязуется ввести санкции против России, перекрыв «Северный поток— 2». Поэтому Украина и Польша и активизировались, пытаясь доказать, что все это злой умысел России, заключил эксперт.