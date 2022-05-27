Заявления об утилизации самолета Ан-225 «Мрия» опровергли на Украине

Украинские журналисты заявили, что самолет Ан-225 «Мрия» вывозят из аэропорта в Гостомеле для утилизации. Эту информацию опровергло авиастроительное предприятие «Антонов».

«В сети интернет широко распространяется ложная информация о вывозе из аэропорта „Киев-Антонов-2“ агрегатов самолета Ан-225 „Мрия“ с целью их дальнейшей утилизации», — написали представители украинского предприятия в соцсети.

Компания призвала не распространять сведения из непроверенных источников. Также в пресс-службе заявили, что опубликованное в Сети видео сняли «пиратским» способом. Ролик выложили без согласования с государственным предприятием «Антонов» и соответствующими госорганами.

Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором БТР буксировал из ангара часть фюзеляжа самолета Ан-225 «Мрия». Журналисты пояснили, что самолет вывозят из аэропорта в Гостомеле для дальнейшей утилизации. Для транспортировки лайнера привлекли военную технику.

Борт Ан-225 «Мрия» является самым крупным по габаритам и самым тяжелым грузоподъемным самолетом в мире.