08 декабря 2022, 15:07
Амнистию объявят в Белоруссии для более чем 8 тысяч человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии
Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о проведении амнистии в стране. Ранее решение поддержали обе палаты парламента, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон „Об амнистии в связи с Днем народного единства“», — сказано в официальном сообщении.
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Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков говорил, что закон коснется 8495 человек, его должны исполнить в течение полугода. Белорусские парламентарии сообщили, что благодаря амнистии на свободу могут выйти 4545 осужденных.
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Речь идет, в частности, о 1600 заключенных в местах лишения свободы, о 500 белорусах из исправительных учреждений открытого типа и еще о 2445 — из исполнительных инспекций. Кроме того, срок наказания на год могут сократить 3950 осужденным.
Документ об амнистии создали по поручению президента Белоруссии.
«Законом определены категории лиц, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких», — отметили в релизе.
В документе в том числе упомянули беременных, несовершеннолетних, одиноких людей с детьми до 18 лет, инвалидах первой и второй групп.
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