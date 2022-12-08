Мир 08 декабря 2022, 15:07 Амнистию объявят в Белоруссии для более чем 8 тысяч человек Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии РИА «Новости»

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о проведении амнистии в стране. Ранее решение поддержали обе палаты парламента, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон „Об амнистии в связи с Днем народного единства“», — сказано в официальном сообщении.

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Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков говорил, что закон коснется 8495 человек, его должны исполнить в течение полугода. Белорусские парламентарии сообщили, что благодаря амнистии на свободу могут выйти 4545 осужденных.

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Речь идет, в частности, о 1600 заключенных в местах лишения свободы, о 500 белорусах из исправительных учреждений открытого типа и еще о 2445 — из исполнительных инспекций. Кроме того, срок наказания на год могут сократить 3950 осужденным.

Документ об амнистии создали по поручению президента Белоруссии.

«Законом определены категории лиц, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких», — отметили в релизе.

В документе в том числе упомянули беременных, несовершеннолетних, одиноких людей с детьми до 18 лет, инвалидах первой и второй групп.