Амиран женился на внучке первого президента Узбекистана Каримова

Автор видеоблога на YouTube «Дневник хача» Амиран Сардаров оставил позади холостую жизнь. Его избранницей стала Мариам Тилляева. Это внучка покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание StarHit.

Пара познакомилась в Америке, куда недавно перебрался Амиран. Его невеста живет в США последние семь лет. Она переехала ради учебы, когда ей было 14 лет. На родину она так и не вернулась.

Свадьбу молодожены сыграли в Лас-Вегасе. Брачные клятвы принял темнокожий актер в образе Элвиса Пресли. Видео церемонии Амиран опубликовал на своей странице в Instagram в Stories.



Разница в возрасте у супругов 13 лет. До этого Мариам иногда появлялась в роликах Амирана, но об отношениях они никогда не заявляли.

В начале февраля Мариам опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в белом платье. Снимок она сопроводила предложением взять ее замуж и перечислила свои достоинства.

«Говорю на пяти языках, супер смешная и милая, учусь игре на гитаре, играю в теннис и на пианино, знаю много про мир искусства, не перестаю говорить никогда, питаюсь суши, оливками, огурцами и острыми чипсами», — говорится в сообщении.

Мариам Тилляева прямая внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Она родилась у младшей дочери покойного политика Лолы Каримовой-Тилляевой. Ее тетя — известная коррупционными скандалами Гульнара Каримова, сейчас отбывает наказание в колонии Узбекистана.