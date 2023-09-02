Мир 02 сентября 2023, 04:17 Америку предупредили о последствиях вмешательства в Тайваньский кризис Global Times: Китай жестко отреагирует на военную помощь США Тайваню РИА «Новости»

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Китай не ограничится заявлениями о мире в ответ на военную помощь США Тайваню. Об этом написали журналисты в статье для китайской газеты Global Times.

По мнению авторов статьи, США намеренно провоцируют КНР и переходят «красные линии», постепенно разрушая принцип «одного Китая».

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«С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю последствий для Тайваня», — сказано в материале.

Журналисты отметили, что руководство КНР может применить силу в качестве ответа на иностранное вмешательство.

«Ответ Китая на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться простыми заявлениями», — подчеркивается в статье.

Ранее китайские власти выступили против военных поставок Тайваню со стороны США и призвали Белый дом не провоцировать эскалацию конфликта в Тайваньском проливе.