Поддержание хороших отношений с Россией должно стать приоритетом для следующего президента США. Если следующий глава государства на изменит общий подход Вашингтона к Москве, отношения между двумя странами ухудшатся еще больше.

После многих лет взаимных санкций, дипломатических эскапад и обвинений в кибератаках трудно представить, что отношения между США и Россией могут стать еще хуже. Как написали журналисты National Interest, многочисленные противоречия загнали обе страны в тупик. Кажется, что они там и останутся, кто бы ни занял Белый дом.

Авторы статьи считают, что Вашингтон и Москва должны прийти к базовому пониманию общих основных интересов. Это единственно приемлемый путь для двух держав, обладающих 90% мирового ядерного оружия.

Москва хочет и может справляться с последствиями экономических санкций, и этот факт Вашингтону придется принимать во внимание при формулировании своей политики в отношении России. Белому дому надо решить, что он хочет, и что ему действительно нужно, и понять, как мало у него на самом деле влияния на Кремль.

У следующей администрации США, вероятно, возникнет соблазн ужесточить режим санкций. Его следует избегать в пользу избирательного взаимодействия. Придется сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями, здравоохранения, военной деэскалации на Ближнем Востоке и стабильным торговым отношениям.

Америка придется взаимодействовать с Россией, так как это единственный эффективный способ стабилизации самых важных взаимоотношений в мире.

Политолог Наталья Елисеева предположила, что, придя к власти в качестве президента США, Джо Байден постарается продолжить политику санкционного давления на Россию. По ее мнению, будут попытки навязать Москве доминирование Вашингтона.