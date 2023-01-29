Мир 29 января 2023, 05:36 Америке предрекли «катастрофический сценарий» из-за Украины Press TV: поддержка Украины будет иметь для США катастрофические последствия Unsplash

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Поддержка Украины обернется для США и блока НАТО серьезными последствиями, заявил иранский новостной телеканал Press TV.

«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал „третьей мировой войной“, — отметил журналист.

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Запад нарушил свои обещания, начав поставки танков Украине. Однако это грозит «агрессивными шагами» со стороны России, чтобы показать серьезность их «красных линий», подчеркнули СМИ.

Однако история показала, что США легко разжигают региональные конфликты, но потом выходят из них с большим трудом. Журналист привел в пример Вьетнам и последние события в Афганистане, откуда американцам все-таки пришлось вывести свои войска. Ни в одном из названых регионов США не добились своих целей, а только понесли тяжелые потери.

Ранее члены Республиканской партии США потребовали предоставить документы о выводе войск из Афганистана.