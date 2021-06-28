Американцы зашли в тупик в расследовании происхождения коронавируса

Разведка США не смогла выяснить причины появления коронавируса. Американцы зашли в тупик в своем расследовании, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента.

В конце мая американский лидер Джо Байден заявил, что у разведки нет достаточного количества информации об источнике распространения коронавируса. При этом специалисты рассматривают две версии — создание вируса в лаборатории или контакт человека с зараженным животным. Президент поручил за 90 дней изучить все сведения и подготовить отчет о причинах пандемии.

Как отметило издание, даже через 90 дней разведка вряд ли сможет дать Байдену окончательный ответ. Причина заключается в том, что в пользу той или иной версии так и не собрали достаточное количество доказательств. Причем глава Вашингтона прекрасно это понимает.

«Президент сознает тот факт, что спустя 90 дней у нас может не быть полностью окончательного ответа, но он хотел бы, чтобы усилия в этом направлении были предприняты», —- подчеркнул собеседник газеты.

Ранее версию лабораторного происхождения коронавируса допустила британская разведка. При этом Китай не раз опровергал подобные предположения.