Мир 20 ноября 2023, 05:49 Американцы заметили «зловещую» деталь в видео с украинским танком Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 на поле боя без дополнительной защиты Викимедиа

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Переданные украинской армии танки Leopard 1A5 перебросили к линии боевого соприкосновения без необходимой защиты. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс, комментируя распространившееся в интернете видео с этой военной техникой.

«Есть что-то зловещее в этом видео с Leopard 1A5, которое, судя по всему, снято вблизи линии фронта на Украине. Танк, похоже, не имеет дополнительной брони», — сказал он.

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По словам Экса, боевые машины не защищены от беспилотников и не имеют кирпичной динамической защиты, которая спасает от ракет и снарядов. Танки нужно укрепить, иначе они останутся наименее защищенными в конфликте.

Ранее полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что немецкие танки Leopard не помогли ВСУ достигнуть целей на поле боя. Он отметил, что техника не показала эффективность в бою, потому что у украинских военных не было должной подготовки, навыков и возможности. По его словам, такая ситуация была с самого начала очевидной, но западные лидеры верили, что ВСУ смогут добиться успехов «благодаря энтузиазму».