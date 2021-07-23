США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку — 2». Но далеко не все американцы с ним согласны. При этом у них есть возможность уничтожить проект, заявила колумнист Bloomberg Эли Лейк.

Автор статьи напомнила, что власти США и Германии подписали соглашение, позволяющее России достроить трубопровод. Такие действия, по ее словам, больше напоминают политику экс-президента США Дональда Трампа, а не действующего лидера Джо Байдена.

Как считает Лейк, республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми могут уничтожить проект. Для этого они могут обратиться к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В документе есть пункт, с помощью которого можно блокировать отказ президента от объявления санкций.

Причем позицию республиканцев разделяют и многие демократы. Колумнист подчеркнула, что принятые Трампом решения оказались более жесткими, чем те, которые сейчас принимает Байден.

Ранее США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Россия сможет достроить трубопровод, но против страны примут меры, если она ограничит поставки энергоносителей.