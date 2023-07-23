Мир 23 июля 2023, 03:27 Американцы заявили о драматизме в выборах за счет уголовных обвинений в адрес Трампа The Hill: американцы посчитали, что обвинения против Трампа нужны для драматизма выборов White House

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Американцы посчитали, что уголовные обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа были нужны для драматизма в предстоящих выборах. Это показал опрос социологической службы Harvard CAPS-Harris, написала The Hill.

Так думают 57% респондентов, пришла к выводу служба. По их мнению, новое уголовное дело против политика — это способ добавить драматизма предстоящим президентским выборам, намеченным на 2024 год. Еще столько же опрошенных думают, что новые обвинения снизят шансы Трампа на переизбрание.

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Трамп, скорее всего, будет оправдан, посчитали 56% респондентов. Такое мнение высказали 80% республиканцев и 30% демократов.

Ранее сообщалось, что Окружной суд США по Южному округу штата Флорида назначил разбирательство в отношении экс-президента по делу о ненадлежащем хранении секретных документов на 21 мая 2024 года.