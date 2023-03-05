Мир 05 марта 2023, 05:52 Американцы захотели видеть Путина президентом США — СМИ AT: американцы захотели видеть Путина президентом США из-за его лидерских качеств Пресс-служба Кремля

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Жители США хотели бы видеть президента России Владимира Путина главой их страны, сообщила обозреватель журнала The American Thinker Лора Веллингтон. Популярность российского лидера, как отметила автор материала, растет.

Это, как указала Веллингтон, можно считать полным провалом администрации главы Белого дома Джо Байдена. Раньше популярность Путина среди американцев была связана с его здоровым образом жизни, пояснила журналистка. Она напомнила, что в соцсетях жители США делились снимками, где президент России, к примеру, запечатлен во время занятий спортом.

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Сейчас, как указано в статье рейтинг Путина растет из-за его лидерских качеств.

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«Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось», — заявила Веллингтон.

Она уверена, что жители США завидуют России, потому что ее президент кажется американцам «исключительным и преданным интересам своего народа».

«Они начинают завидовать стране, являющейся их заклятым врагом, потому что ее лидер кажется им исключительным и преданным интересам своего народа. Это служит свидетельством высокой исторической оценки действий Путина, а также доказательством полнейшего провала администрации Байдена», — считает обозреватель.

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди отметил, что модель многополярного мироустройства российского президента выглядит значительно лучше, чем-то, что пытается навязать Запад во главе с США. Он отметил, что для него подход Путина выглядит гораздо более разумно, поскольку российский лидер предлагает многополярное развитие мира, позволив всем иметь свои собственные интересы и культуру.