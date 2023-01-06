Мир 06 января 2023, 19:06 Американцы взбесились после отказа Зеленского пойти на рождественское перемирие Пользователи Twitter предложили США не помогать Украине после ее отказа от перемирия с РФ Официальный сайт президента Украины

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Пользователи социальной сети Twitter жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его отказа пойти на временное перемирие с Россией на Рождество. Свое мнение они оставили под публикацией конгрессмена от Республиканской партии Пола Госара.

Политик заметил, что после отказа Зеленского пойти на мир в Рождество продолжение финансирования Украины станет безнравственным.

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«Зеленский является преступником! Украина откажется вести боевые действия, только если США перестанут давать им деньги! Наверное, он хочет, чтобы и наши внуки финансировали его армию», — написал один из читателей.

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Другой пользователь соцсети предложил больше не давать Зеленскому ни единого цента, пока он не согласится пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин отдал указ Минобороны прекратить огонь на всей линии соприкосновения начиная с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Глава государства предложил Украине поддержать эту меру.

В ответ Зеленский заявил, что отказывается от прекращения огня. По его мнению, Россия попытается в эту паузу усилить свою группировку на Украине.