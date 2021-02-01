«Американцы «выстрелили себе в ногу». Отказ от доллара из-за санкций США стал мировым трендом

Некоторые страны, против которых Соединенные Штаты ввели санкции, уже отказываются от доллара и не используют американскую валюту. Такая практика уже стала общим трендом. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Это уже общий тренд, причем самое, наверно, неприятное для Вашингтона, что здесь сейчас и Россия, и Китай, и Европейский союз. Они, собственно говоря, консолидируют свои усилия в этом плане, потому что доллар уже давно не выполняет эту функцию», — рассказал Ордуханян.

Собеседник подчеркнул, что три недели назад очень важная новость прошла незамеченной. По его словам, впервые в истории транзакции в евро превысили транзакции в долларах.

«Это последствия, когда политизируется экономика. То, что сделали американцы, они выстрелили себе в ногу. До недавнего времени у нас был колоссальный дефицит долларовой наличности. <…> А если учесть, что за последние чуть меньше двух месяцев американцы напечатали 19 триллионов долларов, то мы с вами можем понять, что это не самым лучшим образом характеризует перспективы этой валюты», — добавил Ордуханян.

Ранее Исследовательская служба Конгресса США опубликовала обзор, в котором говорится, что страны, ставшие объектом финансовых санкций США, и их экономические партнеры все активнее изучают и создают условия для сокращения своей зависимости от американского доллара. Специалисты уверены, что Вашингтон стал чаще использовать свою национальную валюту для достижения внешнеполитических целей.