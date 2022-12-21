Мир 21 декабря 2022, 08:21 Американцы высмеяли Зеленского и назвали его попрошайкой Читатели National Review раскритиковали Зеленского за визит в США РИА «Новости»

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Читатели американской газеты National Review раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за визит в США. Свои комментарии они оставили под материалом о поездке на сайте издания.

Некоторые подписчики предположили, что Зеленский поехал выбирать себе новые апартаменты или просить американский паспорт.

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«Выбирает жилье в Мартас-Винъярд или Беверли Хиллз? А может быть, поехал для подтверждения гражданства? С нашими деньгами ему под силу позволить себе самое лучшее», — написал читатель.

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Другой подписчик издания раскритиковал Зеленского, упрекнув его в намерении получить очередной пакет финансовой поддержки.

«Опять потребует поддержки, попрошайка! Это его последний шанс забрать очередные 100 миллиардов долларов, пока Конгресс не поменял свое решение о поддержке Украины», — добавил он.

По данным CNN, Зеленский в ночь на 21 декабря вылетел в США. Предполагается, что он встретится с президентом Джо Байденом и выступит на сессии обеих палат Конгресса, подняв вопрос о необходимости выделения Украине нового пакета финансовой помощи.