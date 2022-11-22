Мир 22 ноября 2022, 05:40 Американцы высмеяли Байдена за попытку взять интервью у индейки Пользователи YouTube высмеяли президента США Байдена за попытку взять интервью у индейки

Читать 360tv в

Пользователи Сети высмеяли президента США Джо Байдена за попытку взять интервью у индейки. Он «дал слово» птице во время церемонии на лужайке у белого дома по случаю Дня благодарения.

Джо Байден помиловал индеек Шоколад и Крошку по случаю Дня благодарения. Такие имена птицы получили в честь печенья с шоколадной крошкой.

Реклама

«Бог любит вас! 9,5 миллиона индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они… во всяком случае… хочешь поговорить?» — спросил Байден одну из индеек, поднеся к ее клюву микрофон.

Реклама

Когда президент так и не получил ответа, он отошел от птицы под смех публики.

«Джо, наверное, думает, что это кошка», — написал один из пользователей под видео.

«Даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать», — отметил другой.

«Из индейки получился бы лучший президент!» — подчеркнул еще один юзер.