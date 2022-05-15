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    15 мая 2022, 04:57

    Американцы высмеяли Байдена на очередную оговорку

    Зрители Fox News высмеяли Байдена на очередную оговорку

    Дарья Бунякова

    Президент США Джо Байден снова оговорился во время выступления. Он назвал лидером страны вице-президента Камалу Харрис. Американцы не упустили возможности посмеяться над Байденом.

    Американцы высмеяли Байдена на очередную оговорку

    «Индо-Тихоокеанский регион является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года», — сказал Байден на саммите США — АСЕАН.

    Видео выступления американского главы опубликовал телеканал Fox News. Под роликом собралось большое количество комментариев. Зрители заметили, что президент читал заранее подготовленный текст, но все равно ошибся.

    «Президент Харрис? Ничего себе. И он читает по бумажке!» — заявила одна из пользовательниц.

    «На третьей минуте он начинает разогреваться, но все еще испытывает проблемы с чтением заметок своей супруги Джилл», — поддержал другой комментатор.

    «Опять, Джо, ты только что сказал, что отправил в регион президента Харрис, о боже. На всю мировую арену», — написал зритель.

    Эта оговорка Байдена стала далеко не первой. Президент уже неоднократно приписывал Харрис свою должность.