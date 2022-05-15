Американцы высмеяли Байдена на очередную оговорку

Президент США Джо Байден снова оговорился во время выступления. Он назвал лидером страны вице-президента Камалу Харрис. Американцы не упустили возможности посмеяться над Байденом.

«Индо-Тихоокеанский регион является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года», — сказал Байден на саммите США — АСЕАН.

Видео выступления американского главы опубликовал телеканал Fox News. Под роликом собралось большое количество комментариев. Зрители заметили, что президент читал заранее подготовленный текст, но все равно ошибся.

«Президент Харрис? Ничего себе. И он читает по бумажке!» — заявила одна из пользовательниц.

«На третьей минуте он начинает разогреваться, но все еще испытывает проблемы с чтением заметок своей супруги Джилл», — поддержал другой комментатор.

«Опять, Джо, ты только что сказал, что отправил в регион президента Харрис, о боже. На всю мировую арену», — написал зритель.

Эта оговорка Байдена стала далеко не первой. Президент уже неоднократно приписывал Харрис свою должность.