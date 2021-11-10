Американцы высказали необычное мнение о творчестве Достоевского

Жители США не считают произведения Федора Достоевского депрессивными, в отличие от русских читателей. Об этом рассказал профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт. Его слова передало РИА «Новости».

«В целом я не слышал от своих студентов, чтобы Достоевский казался им слишком депрессивным или темным», — признался преподаватель.

Он пояснил, что противоположную оценку слышал от своих русских товарищей. Также Левитт добавил, что творчество Достоевского весьма интересно американским студентам. Он посоветовал читать классика именно в юном возрасте, потому что они отражают кризисные переживания, свойственные для подростков и молодежи.

Левитт перечислил произведения Достоевского, пользующиеся самой большой популярностью в США. Лучше всего американцы понимают романы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», потому что эти истории сравнительно проще, чем «Бесы» или «Идиот».

«У всех читателей существуют сложности в прочтении Достоевского, но некоторые из них как раз привлекают их. Это касается и понимания религии, и его необычного использования идеологии, и использования им ненадежных рассказчиков», — объяснил ученый популярность русского творца.

Ранее стало известно, что самыми издаваемыми книгами оказались произведения Стивена Кинга, Джорджа Оруэлла и Федора Достоевского.